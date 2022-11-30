Путин выразил соболезнования главе КНР из-за смерти Цзян Цзэминя

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер попросил передать слова сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая.

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Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя, — сказано в сообщении.

Путин также отметил, что Цзян Цзэминь внес неоценимый вклад в развитие российско-китайских отношений и вывел их на уровень доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Так, основу наращивания связей двух стран заложил подписанный в 2001 году Договор о добрососедстве. Для самого же Китая период нахождения Цзян Цзэминя на посту главы КНР был ознаменован большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций.