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31 минуту назад

Путин выразил соболезнования главе КНР из-за смерти Цзян Цзэминя

News.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер попросил передать слова сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая.

Путин выразил соболезнования главе КНР из-за смерти Цзян Цзэминя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя, — сказано в сообщении.

Путин также отметил, что Цзян Цзэминь внес неоценимый вклад в развитие российско-китайских отношений и вывел их на уровень доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Так, основу наращивания связей двух стран заложил подписанный в 2001 году Договор о добрососедстве. Для самого же Китая период нахождения Цзян Цзэминя на посту главы КНР был ознаменован большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций.

Ранее Global Times сообщила, что бывший председатель КНР скончался на 97-м году жизни в Шанхае из-за лейкемии и полиорганной недостаточности. Эту информацию подтвердили в Государственном совете КНР. Цзян Цзэминь занял пост председателя КНР 24 июня 1989 года. Он находился на этом посту до 15 ноября 2002 года.

Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Госсовет КНР,
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