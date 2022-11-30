Захарова пригласила Зеленского и Подоляка «искупаться» в Крыму

«Я хочу сказать и Зеленскому, и Подоляку или Подоляке (я даже не знаю, как правильнее сказать): «Да не надо откладывать, а вы приезжайте, искупнитесь, поплавайте. Если хотите интервью дать - берите украинских журналистов. Добро пожаловать!» - отметила представитель МИД.