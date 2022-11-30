Захарова пригласила Зеленского и Подоляка «искупаться» в Крыму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила президента Украины Владимира Зеленского и советника его офиса Михаила Подоляка в Крым. Об этом сообщает Russia Today.
Так Захарова прокомментировала слова Подоляка о том, что через полгода он поедет в Крым и проведет включение с набережной Ялты. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее предложил организовать Подоляку прямое включение из крымского СИЗО.
«Я хочу сказать и Зеленскому, и Подоляку или Подоляке (я даже не знаю, как правильнее сказать): «Да не надо откладывать, а вы приезжайте, искупнитесь, поплавайте. Если хотите интервью дать - берите украинских журналистов. Добро пожаловать!» - отметила представитель МИД.
По ее словам, Подоляк «точно успеет дать интервью», если приедет.
«А какие проблемы-то [приехать], если так хочется? Не надо себя сдерживать», - отметила она.
Захарова подчеркнула, что и у западных, и у украинских журналистов всегда была возможность посещать Крым, но они этого не делали.
«Восемь лет они плели всякие небылицы, рассказывали, что угодно, но только на территорию Крыма не приезжали. Собственно говоря, и в Донбасс не ездили», - заключила она.