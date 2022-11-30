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9 минут назад

Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев усомнился в самостоятельности Евросоюза, назвав его 51-м штатом США.

Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США
Фото: ТАССТАСС

Медведев в среду разместил в соцсетях пост, в котором обратил внимание на то, что cообщение в Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "стотысячных потерях" ВСУ было "потерто и отредактировано". Он объяснил такую редактуру тем, что "прилетело по голове из вашингтонского обкома". "Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно", - оценил зампред СБ.

"Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", - сделал вывод он.

Урсула фон дер Ляйен заявила в среду в видеообращении, что, по ее информации, "свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли" с начала специальной военной операции в феврале. Позднее видеозапись выступления главы Еврокомиссии на ее странице была удалена и заменена другой, из которой были удалены слова о потерях Украины.

Политика,Дмитрий Медведев,Еврокомиссия,ЕС,
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