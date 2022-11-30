Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

Медведев в среду разместил в соцсетях пост, в котором обратил внимание на то, что c ообщение в Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "стотысячных потерях" ВСУ было "потерто и отредактировано". Он объяснил такую редактуру тем, что "прилетело по голове из вашингтонского обкома". "Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно", - оценил зампред СБ.

Урсула фон дер Ляйен заявила в среду в видеообращении, что, по ее информации, "свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли" с начала специальной военной операции в феврале. Позднее видеозапись выступления главы Еврокомиссии на ее странице была удалена и заменена другой, из которой были удалены слова о потерях Украины.