В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Мирзиеева

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, в ходе беседы лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран.
Президенты обсудили воплощение перспективных совместных проектов, сообщается на сайте Кремля.
Эти вопросы предметно рассмотрят на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств в Самарканде. Оно пройдет 1 и 2 декабря 2022 года.
Ранее в пресс-службе узбекского лидера сообщали, что главы государств в ходе беседы обсудили увеличение взаимного сотрудничества двух стран.