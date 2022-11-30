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31 минуту назад

В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Мирзиеева

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, в ходе беседы лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран.

В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Мирзиеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президенты обсудили воплощение перспективных совместных проектов, сообщается на сайте Кремля.

Эти вопросы предметно рассмотрят на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств в Самарканде. Оно пройдет 1 и 2 декабря 2022 года.

Ранее в пресс-службе узбекского лидера сообщали, что главы государств в ходе беседы обсудили увеличение взаимного сотрудничества двух стран.

Политика,Шавкат Мирзиеев,Владимир Путин,
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