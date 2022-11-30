Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины

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Нарышкин заявил, что за «точку отсчета» взята Волынская резня, события 1943 года, когда украинскими националистами было убито, по разным оценкам, от 50 тыс. до 100 тыс. поляков.

«В Варшаве уверены, что имеющихся в государственных архивах сведений достаточно, чтобы выдвинуть Киеву весомые реституционные требования», - сказал глава СВР.

Также он рассказал, что польские власти хотят организовать на Западной Украине референдумы о присоединении к Польше.

По словам Нарышкина, сейчас Польша ускоренно готовится к аннексии украинских территорий. Он сослался на поступающую российской разведке информацию, согласно которой Варшава хочет получить Львовскую и Ивано-Франковскую области, а также большую часть Тернопольской.

Глава СВР заявил, что Польша активизировалась из опасений, что НАТО зимой попытается договориться с Москвой.

«В Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь, предоставление крова многочисленным украинским мигрантам и, наконец, недавний ракетный удар по польской территории», - подчеркнул Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявлял со ссылкой на разведданные, что США и Польша разрабатывают план, цель которого - контроль Польши над Западной Украиной под видом введения миротворческих сил.