Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины

Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, речь идет о территориях Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.

Нарышкин отметил, что в Польше считают, что заслужили компенсацию за оказанную Киеву военную помощь.

Он также сообщил, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам подготовить официальное обоснование польских притязаний на эти земли.