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43 минуты назад

Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины

Национальная Служба Новостейиещё 2

Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Нарышкин: Польша готовит аннексию земель на западе Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет о территориях Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.

Нарышкин отметил, что в Польше считают, что заслужили компенсацию за оказанную Киеву военную помощь.

Он также сообщил, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам подготовить официальное обоснование польских притязаний на эти земли.

Военнослужащие ВС Украины все чаще выражают недовольство отношением к ним польских наемников и их привилегиями. Об этом ранее заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Политика,Андрей Марочко,Сергей Нарышкин,Анджей Дуда,СВР России,
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