Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными

«Видите, нашу культуры неумные люди отменяют. А мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи, которые заложены в этих произведениях. Мы умные. А те, кто отменяют нашу культуру не очень», - сказал президент.