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1 час назад

Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными

Елена Прошина

Президент России назвал «неумными» людей за рубежом, которые пытаются отменить русскую культуру. Об этом пишет РИА Новости.

На церемонии открытия социальных объектов глава государства прокомментировал работу Забайкальского краевого драматического театра, который наряду с отечественными спектаклями ставит и зарубежные.

«Видите, нашу культуры неумные люди отменяют. А мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи, которые заложены в этих произведениях. Мы умные. А те, кто отменяют нашу культуру не очень», - сказал президент.

Ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что в США с глубоким уважением относятся к русской культуре, несмотря на то, что ряд мероприятий с артистами из России были отменены. При этом она подчеркнула, что речи об «отмене» русской культуры в США не идет.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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