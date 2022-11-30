Худеющий российский мэр рассказал о своем рационе питания

Севший на диету мэр Саянска Олег Боровский посоветовал в морозные дни приготовить вкусный и полезный куриный бульон с белыми грибам. По его словам, ради диеты ему пришлось отказаться от хлеба, жирного, сладкого и перейти на овощные соки, пишет «КП в Иркутске ».

Соблюдать диету градоначальник начал после того, как в конце октября попал в больницу с подозрением на инфаркт. Тогда его вес составлял 195 кг. Врачи посоветовали ему к лету сбросить 30 кг. В настоящее время мэру удалось уже потерять 7 кг. Чтобы точно не сорваться, он поспорил с мэром Черемхово Вадимом Семеновым .

Теперь вместо рыбных пирогов и хлеба буду готовить правильное питание. Тяжело, но привыкаю. Нужно строго соблюдать режим. С моей работой не всегда получается, но я стараюсь. Я дал слово! Обязан сдержать! — отметил Боровский.

Юморист Александр Пономаренко ранее рассказал, что он борется с раком желудка, который у него обнаружили в конце лета прошлого года. В эфире телепрограммы «Малахов» артист сообщил, что похудел на 20 кг, ему во всем помогает жена Анна, которая постоянно находится рядом. Артист заявил, что не настроен умирать, потому что кроме дочери и троих внуков у него есть еще и любимая публика. Юморист мечтает снова выйти с братом на сцену и представить публике новую программу.