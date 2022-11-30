Путин пообещал позвонить красноярскому губернатору Уссу

Президент России Владимир Путин заявил, что 30 ноября позвонит губернатору Красноярского края Александру Уссу. Об этом он сказал в ходе церемонии открытия социальных объектов в регионах России, трансляция которой ведется на сайте Кремля.
«Александр Викторович, вы мне звонили, я, к сожалению, не смог с вами связаться. Сделаю это сегодня, сразу же после совещания с правительством», — сказал Путин красноярскому губернатору.
30 ноября в Красноярске после реконструкции и расширения был запущен онкологический центр.
Ранее российский глава государства заявил, что планы по постройке жилья и ключевых объектов в стране выполняются, несмотря на ряд сложностей и вызов.
По словам Путина, в России прогнозируется новый рекорд по строительству жилья.
До этого глава РФ утверждал, что считает важным, чтобы люди знали о правах и возможностях в сфере строительства жилья.