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21 минуту назад

Путин пообещал позвонить красноярскому губернатору Уссу 30 ноября

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин заявил, что 30 ноября позвонит губернатору Красноярского края Александру Уссу. Об этом он сказал в ходе церемонии открытия социальных объектов в регионах России, трансляция которой ведется на сайте Кремля.

Путин пообещал позвонить красноярскому губернатору Уссу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Александр Викторович, вы мне звонили, я, к сожалению, не смог с вами связаться. Сделаю это сегодня, сразу же после совещания с правительством», — сказал Путин красноярскому губернатору.

30 ноября в Красноярске после реконструкции и расширения был запущен онкологический центр.

Ранее российский глава государства заявил, что планы по постройке жилья и ключевых объектов в стране выполняются, несмотря на ряд сложностей и вызов.

По словам Путина, в России прогнозируется новый рекорд по строительству жилья.

До этого глава РФ утверждал, что считает важным, чтобы люди знали о правах и возможностях в сфере строительства жилья.

Политика,Александр Усс,Владимир Путин,
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