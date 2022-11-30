Путин потребовал расселить людей из трущоб

Сегодня глава государства участвует в открытии социальных объектов в российских регионах. Путин отметил, что в России активно расселяют граждан из аварийного фонда.

«В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», - отметил президент на церемонии открытия.

Также Путин заявил, что, вопреки всем сегодняшним сложностям и вызовам, в стране последовательно выполняют планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья. Он также указал на важность в увеличении масштаба и динамики в создании социальных объектов.