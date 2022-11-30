Новый директор назначен на Запорожскую АЭС

Бывший главный инженер Запорожской АЭС Юрий Черничук назначен на пост директора станции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

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Предыдущий директор станции Игорь Мушаров был уличен в сотрудничестве с СБУ и выдворен на Украину. Как отмечал бывший мэр Энергодара Александр Волга, он координировал террористическую деятельность на станции и в самом городе.

Карчаа отметил, что Черничук также занял пост замгендиректора АО «Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции». Он назвал бывшего главного инженера «гипертрофированно порядочным человеком».

«Весь управленческий состав, включая главного инженера, его заместителей и вообще все узловые должности, сегодня на станции занимают представители прежнего коллектива, которые заключили контракт с эксплуатирующей компанией, поэтому предлагаю господам по ту сторону реки и их кураторам наконец успокоиться», — подчеркнул Карчаа.