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1 час назад

Новый директор назначен на Запорожскую АЭС

Никита Бородкин

Бывший главный инженер Запорожской АЭС Юрий Черничук назначен на пост директора станции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Новый директор назначен на Запорожскую АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предыдущий директор станции Игорь Мушаров был уличен в сотрудничестве с СБУ и выдворен на Украину. Как отмечал бывший мэр Энергодара Александр Волга, он координировал террористическую деятельность на станции и в самом городе.

Карчаа отметил, что Черничук также занял пост замгендиректора АО «Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции». Он назвал бывшего главного инженера «гипертрофированно порядочным человеком».

«Весь управленческий состав, включая главного инженера, его заместителей и вообще все узловые должности, сегодня на станции занимают представители прежнего коллектива, которые заключили контракт с эксплуатирующей компанией, поэтому предлагаю господам по ту сторону реки и их кураторам наконец успокоиться», — подчеркнул Карчаа.

Напомним, что Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в марте этого года. Украинские войска предпринимали безуспешные попытки захватить территорию станции и регулярно обстреливали объект. 8 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России.

Политика,Ренат Карчаа,Михаил Мишустин,Росэнергоатом,СБУ,
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