В МИД России заявили о «зиме» в отношениях с США

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью РИА Новости заявил о «зиме» в российско-американских отношениях.
«Сейчас «зима» не только за окном, но и в наших отношениях с США, а такое время года, как известно, не благоприятствует процессам роста и созревания», — заявил Ермаков.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что нет никаких сигналов о готовности США к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности.