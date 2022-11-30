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32 минуты назад

В МИД России заявили о «зиме» в отношениях с США

RT на русском

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью РИА Новости заявил о «зиме» в российско-американских отношениях.

В МИД России заявили о «зиме» в отношениях с США
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас «зима» не только за окном, но и в наших отношениях с США, а такое время года, как известно, не благоприятствует процессам роста и созревания», — заявил Ермаков.

Консультации России и США по ядерному оружию перенесли

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что нет никаких сигналов о готовности США к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности.

Политика,Владимир Ермаков,Сергей Рябков,МИД России,
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