МИД назвал условия для диалога с США по стратегической стабильности

«Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо "дозревание" США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности», — отметил Ермаков в беседе с РИА Новости.