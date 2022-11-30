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1 час назад

В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности

Национальная Служба Новостей

Реальный диалог России и США по стратегической стабильности возможен при наличии адекватного партнера в Вашингтоне и готовности не пересекать «красные линии» Москвы. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

МИД назвал условия для диалога с США по стратегической стабильности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил дипломат, «в принципиальном плане» российская сторона никогда не отказывалась от диалога.

«Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо "дозревание" США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности», — отметил Ермаков в беседе с РИА Новости.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявлял об отсутствии сигналов о готовности США к возобновлению переговоров с Россией по стратстабильности, напоминает RT.

Политика,Владимир Ермаков,Сергей Рябков,МИД России,
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