Постпред РФ в Вене: Европейские страны потеряли РФ как энергопоставщика

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник, 29 ноября, заявил, что Европа бесповоротно потеряла РФ как крупнейшего поставщика энергии.

Фото: he Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0 he Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Вместо этого европейские страны получили возможность покупать американский сжиженный природный газ (СПГ) по гораздо более высокой цене. Ульянов назвал это «большим достижением» европейских политиков.

Так российский дипломат ответил на своей странице в одной из социальных сетей на пост одного из пользователей, который привел слова руководителя Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола о том, что «Россия навсегда потеряла Европу» как своего крупнейшего энергетического клиента, пишет РИА Новости.

В октябре Бирол заявил, что Москва навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа, вследствие чего теперь столкнется с падением добычи природных ресурсов.