На Украине предъявили обвинение замглавы Госдумы Бабакову

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова в нарушении территориальной целостности страны. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

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"Работники ГБР сообщили о подозрении (предъявили обвинение - прим. ТАСС) заместителю председателя Государственной думы Российской Федерации Александру Бабакову, проголосовавшему за ряд федеральных законов по включению Запорожской и Херсонской областей вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области в состав Российской Федерации как новообразованных субъектов", - говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале ГБР.

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По данным ведомства, Бабакову предъявлено обвинение по части 3 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - проинформировали в ГБР.

В Киеве также утверждают, что следователи изучают возможную причастность замглавы Госдумы к деятельности энергетической компании VS Energy, владеющей объектами критической инфраструктуры на территории Украины.

На прошлой неделе ГБР сообщило о проведении 22 ноября обысков в офисе VS Energy, ранее принадлежавшей российским предпринимателям. По данным агентства РБК-Украина, компания занимает 10% энергетического рынка Украины. Ранее ее акционерами были предприниматели Евгений Гинер и Михаил Воеводин, а также Бабаков. Еще в мае 2022 года компания заявила, что они не имеют отношения к украинским фирмам. По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины против Бабакова, Гинера и Воеводина введены санкции. Соответствующий указ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре.