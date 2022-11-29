Кремль: Путин не передавал посланий Макрону через Токаева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал сообщений главе Франции Эммануэлю Микрону через президента Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.
28 ноября лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Россию - это был его первый зарубежный визит после переизбрания - и встретился с Путиным.
29 ноября Токаев приехал во Францию и провел переговоры с Макроном.
Президент Казахстана назвал свой визит «прекрасной возможностью для укрепления стратегического партнерства двух стран и выведения отношений на еще более высокий уровень».
В Казахстане напомнили, что Франция с 2005 года входит в топ-5 стран-инвесторов для Казахстана: Париж вложил в экономику страны 17 миллиардов долларов. За последние девять месяцев двусторонний торговый оборот достиг 2,5 миллиарда долларов. 90 процентов торговли Франции с Центральной Азией приходится на Казахстан.
Во время переговоров Токаев рассказал о проводимых в Казахстане политической и экономической модернизации. Макрон выразил поддержку реформам.