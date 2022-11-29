Кремль: Путин не передавал посланий Макрону через Токаева

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28 ноября лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Россию - это был его первый зарубежный визит после переизбрания - и встретился с Путиным.

29 ноября Токаев приехал во Францию и провел переговоры с Макроном.

Президент Казахстана назвал свой визит «прекрасной возможностью для укрепления стратегического партнерства двух стран и выведения отношений на еще более высокий уровень».

В Казахстане напомнили, что Франция с 2005 года входит в топ-5 стран-инвесторов для Казахстана: Париж вложил в экономику страны 17 миллиардов долларов. За последние девять месяцев двусторонний торговый оборот достиг 2,5 миллиарда долларов. 90 процентов торговли Франции с Центральной Азией приходится на Казахстан.