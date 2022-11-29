В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
34 минуты назад

Кремль: Путин не передавал посланий Макрону через Токаева

Рамблер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал сообщений главе Франции Эммануэлю Микрону через президента Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль: Путин не передавал посланий Макрону через Токаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 ноября лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Россию - это был его первый зарубежный визит после переизбрания - и встретился с Путиным.

29 ноября Токаев приехал во Францию и провел переговоры с Макроном.

Президент Казахстана назвал свой визит «прекрасной возможностью для укрепления стратегического партнерства двух стран и выведения отношений на еще более высокий уровень».

В Казахстане напомнили, что Франция с 2005 года входит в топ-5 стран-инвесторов для Казахстана: Париж вложил в экономику страны 17 миллиардов долларов. За последние девять месяцев двусторонний торговый оборот достиг 2,5 миллиарда долларов. 90 процентов торговли Франции с Центральной Азией приходится на Казахстан.

Во время переговоров Токаев рассказал о проводимых в Казахстане политической и экономической модернизации. Макрон выразил поддержку реформам.

Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители