"Заявления Столтенберга - не что иное, как кровавый фарс. Самый большой урон Украине приносят США , финансирующие войну на Украине, и сама продажная украинская власть, зарабатывающая с Байденом на войне. Союзники по НАТО являются очевидными пособниками в этой кровопролитной, братоубийственной войне", - заявила Ковитиди.

Она добавила, что именно позиция США не позволяет Киеву идти на переговоры. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД стран альянса в Бухаресте заявил, что президент России Владимир Путин якобы использует зиму как климатическое оружие. Он отметил, что на встрече с Бухаресте НАТО планирует договориться расширить поддержку Украины.