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28 минут назад

В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине кровавым фарсом

Газета.Ruиещё 2

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала заявления генерального секретаря Йенс Столтенберга по Украине кровавым фарсом, сообщает РИА Новости.

В Совфеде назвали заявления Столтенберга по Украине кровавым фарсом
Фото: Yves Herman/Pool/ReutersYves Herman/Pool/Reuters

"Заявления Столтенберга - не что иное, как кровавый фарс. Самый большой урон Украине приносят США, финансирующие войну на Украине, и сама продажная украинская власть, зарабатывающая с Байденом на войне. Союзники по НАТО являются очевидными пособниками в этой кровопролитной, братоубийственной войне", - заявила Ковитиди.

Она добавила, что именно позиция США не позволяет Киеву идти на переговоры. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД стран альянса в Бухаресте заявил, что президент России Владимир Путин якобы использует зиму как климатическое оружие. Он отметил, что на встрече с Бухаресте НАТО планирует договориться расширить поддержку Украины.

Политика,Ольга Ковитиди,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,Совет Федерации,
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