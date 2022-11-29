Посол РФ в Ватикане выразил протест из-за слов понтифика о «жестокости» военных РФ

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест из-за слов Папы Римского Франциска о «жестокости» российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее понтифик заявил жестокости российских военнослужащих. По его словам, наибольшую жестокость в ходе СВО на Украине проявляют военные, воспитанные вне русской традиции, в частности, буряты и чеченцы.
Авдеев заявил, что посетил руководство дипломатической службы Ватикана и выразил решительный протест из-за слов понтифика.
«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», – сказал посол.
Напомним, на слова Папы Римского отреагировал глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев. Он назвал его слова «недобрыми». Он подчеркнул, что люди, живущие в Сибири и на Дальнем Востоке более стойкие, терпеливые и выносливые к различным невзгодам. Поэтому они не жестокие, а просто «вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды».