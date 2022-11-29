Посол РФ в Ватикане выразил протест из-за слов понтифика о «жестокости» военных РФ

Напомним, на слова Папы Римского отреагировал глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев. Он назвал его слова «недобрыми». Он подчеркнул, что люди, живущие в Сибири и на Дальнем Востоке более стойкие, терпеливые и выносливые к различным невзгодам. Поэтому они не жестокие, а просто «вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды».