Захарова прокомментировала слова посла Келина о его сыне и СВО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Соловьев Live» предложила критикам внимательнее ознакомиться с ответом посла РФ в Лондоне Андрея Келина про его сына и СВО. Она также посоветовала обратить внимание на заданный вопрос. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в интервью британской Би-би-си Келину задали вопросы относительно его сына и его отправку на СВО. Посол ответил, что не видит в данный момент такой возможности «потому что он никогда не был обучен на военного». Однако он не исключил, что «это может случиться».
Комментируя заявления посла Мария Захарова обратила внимание на формулировку вопроса.
«Ведь вопрос-то был задан не про то, что получил повестку - не получил повестку, вопрос-то был задан совершенно о другом, он ответил ровно на этот вопрос. <…> Весь перевод того, как это было представлено в нашем сегменте, действительно, выглядит странновато, но надо же смотреть в оригинале, смотреть на то, как задан был вопрос», - сказала она.
По ее словам, ситуация вообще не стоит обсуждения. По словам Захаровой, если приходит повестка, то человек должен обратиться в военкомат. Она подчеркнула, что «тут вариантов никаких не может быть».
«Это не вопрос личного отношения российского посла, или каких-то детей, родственников. Здесь вопрос-то был задан о том, где сейчас находится сын и почему он, так сказать, не принимает участие в этих мероприятиях, насколько я понимаю. На это и был дан ответ, что он не является военнослужащим, я это так поняла», - сказала Захарова.