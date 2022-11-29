Захарова прокомментировала слова посла Келина о его сыне и СВО

«Ведь вопрос-то был задан не про то, что получил повестку - не получил повестку, вопрос-то был задан совершенно о другом, он ответил ровно на этот вопрос. <…> Весь перевод того, как это было представлено в нашем сегменте, действительно, выглядит странновато, но надо же смотреть в оригинале, смотреть на то, как задан был вопрос», - сказала она.