Совфед прокомментировал снятие Кудрина с поста главы Счетной палаты

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«Получили», - сказал Артамонов, отвечая на вопрос, поступило ли в палату представление главы государства об освобождении Кудрина от занимаемой должности.

Ранее стало известно, что новый глава Счетной палаты может быть назначен Советом Федерации до внесения соответствующих изменений в профильный закон. По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, в настоящее время могут быть применены конституционные нормы, а впоследствии будут внесены соответствующие изменения и в закон.

Напомним, появилась информация, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс». Фактическое решение о переходе уже принято и может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря.