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29 минут назад

Совфед получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты

Алиса Селезнёва

В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты, сообщил председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов. Об этом пишет РИА Новости.

Совфед прокомментировал снятие Кудрина с поста главы Счетной палаты
Фото: ТАССТАСС

«Получили», - сказал Артамонов, отвечая на вопрос, поступило ли в палату представление главы государства об освобождении Кудрина от занимаемой должности.

Ранее стало известно, что новый глава Счетной палаты может быть назначен Советом Федерации до внесения соответствующих изменений в профильный закон. По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, в настоящее время могут быть применены конституционные нормы, а впоследствии будут внесены соответствующие изменения и в закон.

Глава счетной палаты Алексей Кудрин уходит в "Яндекс"

Напомним, появилась информация, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс». Фактическое решение о переходе уже принято и может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря.

Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату РФ с мая 2018 года. До этого он работал в министерстве финансов РФ - с 1997 года на должности первого замглавы Минфина, с 2000 года занимал пост главы министерства, после чего в 2011 году его сменил Антон Силуанов.

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