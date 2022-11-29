В России отреагировали на скандальное заявление Папы Римского

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17 минут назад

Захарова назвала извращением истины слова Папы Римского о бурятах и чеченцах

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время заседания круглого стола в Совете Федерации назвала извращением истины слова Папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах. Ее слова приводит РИА Новости.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором тот высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания он заявил, в частности, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине».

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В Чечне оценили слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

8 ноября стало известно, что Папа Римский Франциск участвует в процессах освобождения и обмена пленных российской и украинской армий.

Несколькими днями ранее понтифик признался в любви к русскому и украинскому народам. По его словам, Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения украинского кризиса. Он отметил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм.

Реакция Чечни

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале заявил, что слова Папы Римского связаны с позицией главы республики Рамзана Кадырова и его команды против «всемирного ЛГБТ-лобби».

Дудаев указал, что понтифик стал первым главой Католической церкви, который выступил за легализацию однополых браков, хотя Библия, как и Коран, «содержит жесткий запрет на это».

Глава Бурятии Алексей Цыденов в свою очередь назвал странными слова Папы Римского о бурятах и чеченцах, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине в составе российских войск.

Депутат Федров считает Папу Римского элементом влияния США

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров назвал папу Римского Франциска элементом влияния США на процессы в России. По его мнению, американцы делают ставку на сепаратизм, как это делали британцы в 1917 и в 1991 году.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что готов посетить с официальным визитом и Москву, и Киев.

«Если я совершу визит, то поеду и в Москву, и в Киев, а не в одно место», — сказал понтифик.

Франциск подчеркнул в интервью, что с самого начала украинского конфликта призывал стороны к примирению.

Глава внешнеполитического отдела католической церкви архиепископ Пол Ричард Галлахер сообщил, что Ватикан готов организовать у себя переговоры России и Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова обсуждать развязки ситуации на Украине с другими странами и с Папой Римским Франциском.

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