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28 минут назад

Путин заявил об особом значении визита Токаева в Россию

Lenta.ru

Первый зарубежный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию после переизбрания имеет особое значение, заявил российский президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин заявил об особом значении визита Токаева в Россию
Фото: ТАССТАСС

Российский лидер указал на то, что визит Токаева в Москву подчеркивает характер отношений двух стран.

«Мы это высоко ценим», — отметил он.

Путин поздравил коллегу с победой на выборах. Кроме того, он пожелал ему успехов в осуществлении масштабных преобразований.

Путин указал на то, что встречается с Токаевым часто.

«И мы всегда используем любую нашу встречу для того, чтобы обсудить текущие дела. И прежде всего, конечно, речь идет об экономике», — добавил он.

Ранее Токаев заявил, что его визит в РФ сразу после переизбрания на пост имеет символический характер. Действующий президент Казахстана победил на внеочередных выборах главы республики, которые состоялись 22 ноября.

Политика,Владимир Путин,
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