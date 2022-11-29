Путин выступит на Всероссийском съезде судей

Президент России Владимир Путин примет участие в работе X Всероссийского съезда судей, который открывается в Государственном Кремлевском дворце во вторник.

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Встреча приурочена к столетию Верховного суда России. Планируется, что глава государства выступит на ней с речью.

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X Всероссийский съезд судей продлится с 29 ноября по 1 декабря и соберет в Кремлевском дворце более 800 делегатов, представляющих всю судебную систему - от высших судов до мировых судей. Юбилейное мероприятие должно было состояться в декабре 2020 года (съезд проводится раз в четыре года), но дважды переносилось из-за пандемии.

Съезд судей анализирует работу судебной системы за предыдущие годы и принимает решения о ее дальнейшем развитии, а также утверждает составы постоянно действующих органов судейского сообщества - Совета судей РФ, Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Повестка съезда

На съезде планируют рассмотреть и другие вопросы. Так, Кодекс судейской этики может быть дополнен правилами поведения в социальных сетях.

Кроме того, съезд обсудит декриминализацию некоторых деяний, не представляющих особой общественной опасности. Ранее Путин давал поручения по этой теме. Как отмечал он во время выступления на ПМЭФ, нужно аккуратно, но вместе с тем основательно подойти к декриминализации отдельных экономических преступлений - например, тех, которые касаются работы без лицензии или аккредитации.

По словам президента, следует подумать и о повышении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей. Он добавлял, что давно не менялись параметры определения крупного и особо крупного ущерба, несмотря на накопленную инфляцию. Кроме того, как считает глава государства, нужно пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия.

Еще одним вопросом для рассмотрения на съезде станет все возрастающая судебная нагрузка - в основном, за счет гражданских дел. Их число увеличилось с 14,5 млн в 2017 году до более 23 млн в 2021 году. В общей сложности за девять месяцев суды только по первой инстанции рассмотрели более 30 млн дел. Поэтому в повестке встречи будет оптимизация нагрузки - за счет расширения числа дел, рассматриваемых в упрощенном или приказном порядке (когда в деле отсутствует спор), развития процедур досудебного урегулирования споров и других изменений процессуальных норм, а также применения электронных технологий в правосудии.

Цифровизация правосудия

На съезде рассмотрят возможность применять технологии искусственного интеллекта, чтобы снизить нагрузку на мировых судей (на них приходится наибольшее число выносимых решений) за счет автоматизированной подготовки проектов судебных приказов. А также обсудят внедрение других современных технологий в работу судов: рассмотрение дел в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях по электронным материалам, которые сформированы и заверены судом первой инстанции, развитие электронных архивов судов, а также использование облачных технологий хранения аудиопротоколов судебных заседаний (что позволит участникам судебного процесса знакомиться с ними с личного компьютера).

С января в России ввели возможность дистанционного участия в судебном процессе не только посредством видео-конференц-связи (ВКС) по защищенным каналам, но и через веб-связь с персонального компьютера. В итоге за девять месяцев с использованием ВКС провели 350 тыс. судебных заседаний (за весь 2021 год - 290 тыс.), а с использованием веб-связи - более 300 тыс. заседаний суда.

Пример объективности

Президент России традиционно выступает на Всероссийских съездах судей. На предыдущем таком мероприятии в 2016 году Путин обращал внимание как на успехи судебной системы, так и на проблемы, нерешенные задачи. Так, отмечал он, жизнь и развитие страны требуют настройки законодательства, но иногда правовое поле меняется очень быстро и порой несистемно, что создает немало угроз в процессе правоприменения. Глава государства подчеркивал, что общая для всех цель - это стабильность и предсказуемость законов.

Как указывал Путин, острой на тот момент была и проблема перегрузки судов. Он отмечал, что чрезмерный объем работы может приводить к судебным ошибкам и в конечном итоге даже к нарушению прав граждан или интересов государства. Президент выражал надежду, что на съезде будут сформулированы рекомендации, которые позволят изменить эту ситуацию.

В целом же, констатировал Путин, в работе судов нет первостепенных и второстепенных задач.

"Это аксиома. Мы с вами все это в институтах и университетах слушали, проходили и хорошо усвоили", - делился президент, который сам окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.