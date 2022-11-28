США и РФ наладили ряд каналов связи для обсуждения вопросов безопасности

Россия и США наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Фото: DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

«Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение», — заявили агентству в американском военном ведомстве.

По словам представителей Пентагона, США сохраняют несколько каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Россией в ходе чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов, а также эскалации.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что Россия и США лишь один раз использовали линию связи, созданную военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций из-за Украины.