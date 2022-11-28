Руденко представит дипведомство на церемонии прощания с Макеем

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко будет представлять российское дипведомство на церемонии прощания с умершим 26 ноября министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.