Руденко представит дипведомство на церемонии прощания с Макеем

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко будет представлять российское дипведомство на церемонии прощания с умершим 26 ноября министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Информацию подтверждаю, - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Он (Руденко - прим. ТАСС) будет представлять ведомство".
Министр иностранных дел Белоруссии умер в субботу на 65-м году жизни. Церемония прощания состоится во вторник в Доме офицеров в Минске.