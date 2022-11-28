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37 минут назад

Замглавы МИД РФ Руденко представит дипведомство на церемонии прощания с Макеем

ТАСС

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко будет представлять российское дипведомство на церемонии прощания с умершим 26 ноября министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Руденко представит дипведомство на церемонии прощания с Макеем
Фото: ТАССТАСС

"Информацию подтверждаю, - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Он (Руденко - прим. ТАСС) будет представлять ведомство".

Министр иностранных дел Белоруссии умер в субботу на 65-м году жизни. Церемония прощания состоится во вторник в Доме офицеров в Минске.

Политика,Андрей Руденко,Владимир Макей,Мария Захарова,МИД России,
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