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54 минуты назад

Захарова назвала запредельным извращением истины слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

ТАССиещё 6

Заявления Папы Римского Франциска в отношении чеченцев и бурятов демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации.

Захарова сочла извращением истины слова Папы Римского о чеченцах
Фото: ТАССТАСС

Дипломат обратила внимание на слова Папа Римского Франциска в интервью американским СМИ, где тот назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине", отметив, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".

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"Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", - сказала она.

Политика,В мире,ФРАНЦИСК,Мария Захарова,МИД России,Совет Федерации,
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