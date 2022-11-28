Захарова сочла извращением истины слова Папы Римского о чеченцах

Заявления Папы Римского Франциска в отношении чеченцев и бурятов демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации.
Дипломат обратила внимание на слова Папа Римского Франциска в интервью американским СМИ, где тот назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск на Украине", отметив, что "если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает".
"Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", - сказала она.