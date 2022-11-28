Медведев оценил планы Подоляка выйти в эфир из Ялты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выйти в прямой видеоэфир из Ялты украинские политики могут только очутившись в СИЗО. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты... Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму", - написал Медведев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире одного из телеканалов, что через шесть месяцев сделает прямое включение с набережной Ялты. До этого Подоляк заявлял, что Украина не согласится на перемирие с Россией на фоне сообщений о попытке западных стран подтолкнуть Киев к началу переговорного процесса с Москвой.