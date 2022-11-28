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35 минут назад

Медведев предупредил Подоляка, что "видеовключение из Ялты" будет из СИЗО

Газета.Ruиещё 4

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выйти в прямой видеоэфир из Ялты украинские политики могут только очутившись в СИЗО. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Медведев оценил планы Подоляка выйти в эфир из Ялты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты... Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму", - написал Медведев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире одного из телеканалов, что через шесть месяцев сделает прямое включение с набережной Ялты. До этого Подоляк заявлял, что Украина не согласится на перемирие с Россией на фоне сообщений о попытке западных стран подтолкнуть Киев к началу переговорного процесса с Москвой.

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В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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