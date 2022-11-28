Стало известно о срыве консультации России и США по вооружениям

Консультация двусторонней комиссии России и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) сорвалась. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на посольство США в РФ.

По информации издания, консультация должна была пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря, однако в посольстве отметили, что Россия в одностороннем порядке отложила встречу, заявив, что позже предложит новые даты. В ходе консультации стороны должны были обсудить ключевые вопросы по двустороннему договору о безопасности.

Издание подчеркивает, что МИД РФ не прокомментировал информацию о переносе консультации по ДСНВ.

«Заседание консультативной комиссии — первое с начала российской военной операции на Украине — означало бы, что несмотря на жесткую конфронтацию РФ и США готовы обсуждать вопросы в сферах общих интересов, в данном случае — в области контроля над вооружениями», — говорится в публикации.