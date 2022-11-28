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50 минут назад

«Ъ»: консультация РФ и США по стратегическим наступательным вооружениям в Каире сорвалась

Газета.Ru

Консультация двусторонней комиссии России и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) сорвалась. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на посольство США в РФ.

Стало известно о срыве консультации России и США по вооружениям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, консультация должна была пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря, однако в посольстве отметили, что Россия в одностороннем порядке отложила встречу, заявив, что позже предложит новые даты. В ходе консультации стороны должны были обсудить ключевые вопросы по двустороннему договору о безопасности.

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Издание подчеркивает, что МИД РФ не прокомментировал информацию о переносе консультации по ДСНВ.

«Заседание консультативной комиссии — первое с начала российской военной операции на Украине — означало бы, что несмотря на жесткую конфронтацию РФ и США готовы обсуждать вопросы в сферах общих интересов, в данном случае — в области контроля над вооружениями», — говорится в публикации.

Ранее поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд рассказала, что обсуждали главы разведок РФ и США в Анкаре.

Политика,МИД России,Коммерсант,
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