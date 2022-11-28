Депутат: Россия найдет способ обойти ценовой потолок на нефть

Россия будет поставлять нефть только в те страны, в которых нет заигрывания с ценовыми коридорами, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от ЛДПР из числа новой волны Станислав Наумов в эфире авторской программы члена Общественной палаты РФ, политолога Максима Григорьева «Слово за нами».

Фото: ТАСС ТАСС

Комментируя решение ЕС о введении ценового потолка на российскую нефть, парламентарий констатировал, что западные страны продолжают ставить условия, которые, по их мнению, должны поставить российскую экономику в невыгодное положение.

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«Западные страны хотят подстроиться под наши сценарии более-менее нам понятные и делают вид, что они на что-то влияют. Но Россия найдет способ обойти ценовой потолок на «черное золото», — считает Станислав Наумов.

Он не исключает, что Россия может отказаться продавать нефть европейским потребителям в случае ввода ценовых барьеров.

Эксперт напомнил о позиции президента Владимира Путина, который неоднократно говорил о том, что в случае реализации Западом такого решения Россия перенаправит нефть и нефтепродукты на другие рынки, тем странам, которые будут готовы платить за энергоресурсы рыночную цену.

Наумов добавил, что российская нефть и газ пользуются спросом на мировом рынке и будут и дальше оставаться востребованными в ряде стран.

«Главное — не останавливать производство и переориентироваться в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион. Есть партнеры в Азии, с которыми мы будем выстраивать новые ценовые контракты, но без каких-либо требований в случае с ценовым потолком», — заметил парламентарий.

Он подчеркнул, что сейчас развита система поставки нефти за счет танкеров, в том числе ледокольного класса.

«А когда есть свой танкерный флот можно доставлять что угодно в любую точку мира, любой порт. Поэтому в пакете санкций Запад и пытался давить не только на цену, но и на другие сопутствующие моменты, например, страхование судов», — отметил Наумов.

Депутат добавил, что «если западные коллеги хотят получить нашу нефть, то им следует возвращаться к первоначальным договоренностям с нашими нефтедобывающими компаниями.

«К тому же у нас нет никакого желания использовать наши энергетические ресурсы в качестве инструмента давления», — заявил зампред думского комитета.

По словам эксперта, Россия сохраняет свое место на мировом рынке и никому его уступать не собирается.