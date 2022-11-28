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11 минут назад

Совфед ожидает представления Путина о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты

Вечерняя Москва

Совет Федерации готов в среду, 30 ноября, рассмотреть вопрос о снятии главы Счетной палаты Алексея Кудрина с текущей должности, если президент России Владимир Путин к этому времени выпустит представление. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

В Совфеде заговорили о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сенатора, на данный момент членам Совфеда не поступало представление российского лидера. Ожидается, что законодатели получат документ в свое распоряжение к 30 ноября. Если это произойдет, то вопрос может быть рассмотрен на пленарном заседании в среду. Кандидатуры на пост главы Счетной палаты пока не определены, передает РИА Новости.

Названа возможная замена Кудрина на посту главы Счетной палаты

25 ноября сообщалось, что Алексей Кудрин до конца текущего года покинет свой пост. По информации СМИ, после ухода он перейдет на работу в «Яндекс». На фоне подобных сообщений появилась информация, что пост Кудрина займет первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Однако 27 ноября помощник депутата заявила, что какая-либо информация о назначении Жукова на пост главы Счетной палаты на данный момент отсутствует.

Политика,Алексей Кудрин,Александр Жуков,Анатолий Артамонов,Владимир Путин,Счетная палата,Яндекс,Совет Федерации,Госдума,
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