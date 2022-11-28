В Совфеде заговорили о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты

Совет Федерации готов в среду, 30 ноября, рассмотреть вопрос о снятии главы Счетной палаты Алексея Кудрина с текущей должности, если президент России Владимир Путин к этому времени выпустит представление. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

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По словам сенатора, на данный момент членам Совфеда не поступало представление российского лидера. Ожидается, что законодатели получат документ в свое распоряжение к 30 ноября. Если это произойдет, то вопрос может быть рассмотрен на пленарном заседании в среду. Кандидатуры на пост главы Счетной палаты пока не определены, передает РИА Новости.

25 ноября сообщалось, что Алексей Кудрин до конца текущего года покинет свой пост. По информации СМИ, после ухода он перейдет на работу в «Яндекс». На фоне подобных сообщений появилась информация, что пост Кудрина займет первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.