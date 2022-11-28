Посла Норвегии вызвали в МИД РФ

Посла Норвегии в Москве Роберта Квиле вызвали в МИД РФ из-за арестов российских граждан по обвинению в противозаконном использовании беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.
В МИД РФ призвали Норвегию отказаться от русофобских акций и преследования граждан России по признаку национальной принадлежности. Приговоры, которые в последние месяцы выносились в отношении россиян, в ведомстве назвали политически мотивированными.
Напомним, что после начала спецоперации России на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники на территории страны. За последние дни норвежская полиция в разных регионах задержала семерых россиян за съемку с беспилотников — все они были заключены под стражу.
Среди арестованных оказался сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин. Ему предъявили обвинение в использовании дрона с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.