Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил того, что США и Европа в скором времени разойдутся со скандалом. Так он прокомментировал перенос ведущих европейских производств на территорию США.

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«Марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», - подчеркнул Медведев.

Ситуация обусловлена «явной экономической неверностью» и отказом от выполнения обязательств, подчеркнул замглавы Совбеза. Он указал на отсутствие у США желания делиться доходами с Европой.

Также Медведев отметил, что американские власти создают на своей территории условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих компаний из ЕС за счет субсидий и налоговых льгот. В результате этого европейские страны «в мазохистском исступлении» ввели рестрикции, которые по всей вероятности «причиняют ей боль», подчеркнул замглавы Совбеза.

США, по его словам, активно поощряют клиентов приобретать то, что произвели на территории страны. Медведев отметил отсутствие у компаний возможности развивать бизнес в ЕС.