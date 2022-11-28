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1 час назад

Токаев увидел политический символизм в своей встрече с Путиным

Мария Иванова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в его первом зарубежном визите после переизбрания - в Россию - есть политический символизм. Об этом сообщает ТАСС.

Выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Токаев, действующий глава государства, одержал на них победу с результатом в 81,31 процента голосов.

28 ноября Токаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он поблагодарил Путина за поздравления в связи с переизбранием.

«Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение. Конечно же, определенный символизм в этом визите определенно присутствует», - подчеркнул Токаев.

Токаев победил на выборах президента Казахстана

Он напомнил, что 22 октября исполнилось 30 лет с установления дипломатических отношений России и Казахстана.

Токаев подчеркнул, что РФ «была и остается основным стратегическим партнером» для Казахстана.

Путин отметил, что они с Токаевым встречаются регулярно и используют встречи, чтобы обсудить текущие дела - в первую очередь, касающиеся экономики.

«Сегодняшний визит имеет особое значение. Это первый визит после переизбрания, он подчеркивает особый характер наших отношений. Мы это высоко ценим», - подчеркнул президент РФ.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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