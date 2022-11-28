Медведев: марьяж США и Европы завершится грязным скандалом

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что из-за действий США союз Вашингтона с Брюсселем мог бы закончиться скандалом и "разделом имущества". Но, добавляет он, вряд ли Европе хватит на это решительности.

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"Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

Причина этого, как считает политик, - демонстративный отказ США от своих обязательств.

"Делиться прибылью он (Вашингтон - прим. ТАСС) и не думает. Наоборот - отнимает у престарелого партнера последнее и присваивает себе без малейших колебаний", - констатировал замглавы Совбеза РФ, добавив, что мнение партнеров США при этом не интересует.

По оценке Медведева, Европа могла бы "решительно порвать" с нечистыми на руку партнерами и начать новую, свободную жизнь, строить ее самостоятельно и независимо.