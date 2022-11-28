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53 минуты назад

В Москве началась встреча Путина и Токаева

Елена Прошина

В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщают «Известия».

В ходе встречи Путин заявил о том, что РФ была и остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.

Ранее стало известно о визите Токаева в российскую столицу. Россия – первая страна, которую он посетил после своего переизбрания на пост президента. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это показывает взаимную важность двусторонних отношений и близость двух стран.

Ранее перед началом пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Путин еще раз поздравил Токаева с убедительной победой на выборах и пожелал успехов в осуществлении намеченных планов масштабных преобразований в Казахстане.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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