В Москве началась встреча Путина и Токаева

В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщают «Известия».

В ходе встречи Путин заявил о том, что РФ была и остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.

Ранее стало известно о визите Токаева в российскую столицу. Россия – первая страна, которую он посетил после своего переизбрания на пост президента. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это показывает взаимную важность двусторонних отношений и близость двух стран.