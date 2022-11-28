В Кремле опровергли слухи об уходе России с ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящемся уходе России с Запорожской атомной электростанции.
«Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», - отметил он на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы украинского «Энергоатома», который заявил, что видит признаки подготовки ухода России с ЗАЭС.
Ранее сообщалось, что два энергоблока на ЗАЭС перевели в режим «горячего останова».
Также «Звезда» показала кадры последствий обстрела Донецка украинскими боевиками - снаряды попали в жилой дом и два детских сада.