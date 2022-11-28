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48 минут назад

В Кремле опровергли слухи об уходе России с Запорожской АЭС

ТК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящемся уходе России с Запорожской атомной электростанции.

В Кремле опровергли слухи об уходе России с ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может», - отметил он на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы украинского «Энергоатома», который заявил, что видит признаки подготовки ухода России с ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что два энергоблока на ЗАЭС перевели в режим «горячего останова».

Также «Звезда» показала кадры последствий обстрела Донецка украинскими боевиками - снаряды попали в жилой дом и два детских сада.

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