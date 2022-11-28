Кремль отреагировал на визит Токаева в Россию

То, что первым после переизбрания визитом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева стала поездка в Россию, показывает взаимную важность двусторонних отношений. Так на действия казахского лидера отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
«Это очень важно, это лишний раз подчеркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений, как для Астаны, так и для Москвы, поэтому мы будем и дальше на это ориентироваться, это наш очень важный союзник и партнер», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
О том, что Токаев прибыл с официальным визитом в Москву на переговоры с российским коллегой, стало известно 27 ноября.