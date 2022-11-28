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47 минут назад

Кремль отреагировал на визит Токаева в Россию

Lenta.ruиещё 3

То, что первым после переизбрания визитом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева стала поездка в Россию, показывает взаимную важность двусторонних отношений. Так на действия казахского лидера отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Кремль отреагировал на визит Токаева в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это очень важно, это лишний раз подчеркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений, как для Астаны, так и для Москвы, поэтому мы будем и дальше на это ориентироваться, это наш очень важный союзник и партнер», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

О том, что Токаев прибыл с официальным визитом в Москву на переговоры с российским коллегой, стало известно 27 ноября.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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