Кремль отреагировал на визит Токаева в Россию

«Это очень важно, это лишний раз подчеркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений, как для Астаны, так и для Москвы, поэтому мы будем и дальше на это ориентироваться, это наш очень важный союзник и партнер», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.