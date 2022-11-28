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1 час назад

Володин заявил об угрозе сотрудничества с США для Ташкента

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Узбекистане видят угрозу сотрудничества с США на примере Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин заявил об угрозе сотрудничества с США для Ташкента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Володин сделал во время поездки в Ташкент, комментируя визиты представителей США в страну.

По его словам, американцы носят «овечью шкуру», но «виден волчий оскал.

«Люди здесь живут мудрые, грамотные, понимают, к чему эти посылы могут привести», - заявил спикер Думы.

Сотрудничество Европы с США привело к закрытию европейских предприятий и безработице, подчеркнул он. Также Володин отметил, что США поставляют в ЕС энергоресурсы «в четыре раза дороже», чем для американских потребителей.

«При этом втянули [ЕС - прим.ред.] в санкционные войны против РФ, свернули наши программы, которые позволяли использовать дешевую энергию, а она была именно фундаментом развития промышленности в Германии, во Франции, в других государствах», - сказал он.

По его мнению, с этой точкой зрения согласны в странах Азии, которые выстраивают отношения с Россией на принципах взаимного уважения, дружбы и невмешательства во внутренние дела.

Ранее Узбекистан посетили американские конгрессмены Трент Келли и Дэрин Лахуда. Они встретились с президентом страны и договорились «и дальше развивать многоплановое сотрудничество и стратегическое партнерство».

В США сообщили, что товарооборот двух стран превысил 245 миллионов долларов.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,
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