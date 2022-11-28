В США анонсировали назначение нового посла в России

Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд выразила надежду, что кандидатуру нового посла Соединенных штатов в РФ могут утвердить в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы думаем, что ее утвердят, и надеемся ее скоро здесь увидеть. И мы ждем того дня, когда наши посольства будут опять полностью укомплектованы, хотя я и не могу вам сказать, когда этот день наступит», — заявила Руд.
Напомним, что предыдущий посол США в России Джон Салливан в начале сентября завершил свою работу. Он неожиданно покинул Москву из-за болезни своей жены, у которой обнаружили онкологическое заболевание. До прибытия преемника Салливана обязанности временного поверенного в делах посольства США в Москве исполняет Руд.
Ранее президент США Джо Байден предложил на должность посла в РФ кадровую сотрудницу государственного департамента Линн Трейси. Москва уже одобрила кандидатуру и сейчас ее необходимо утвердить в американском сенате.