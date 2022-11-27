Захарова резко ответила депутату из Латвии на слова о русской нации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале в ироничной форме прокомментировала высказывания латвийского депутата Александра Кирштейнса о русской нации.
Отмечается, что ранее депутат латвийского сейма Кирштейнс заявил, что русской нации якобы нет как таковой. По его мнению, «русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».
«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?», - предложила Захарова.
Ранее сообщалось, что пользователи социальных сетей высмеяли скандального латвийского депутата, «прославившегося» резкими высказываниями.
Они предложили парламентарию вернуться в школу и наконец-то закончить ее. Кроме того, комментаторы посоветовали Кирштейнсу почитать английские и шведские книги по истории Европы.