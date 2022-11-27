Захарова резко ответила депутату из Латвии на слова о русской нации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале в ироничной форме прокомментировала высказывания латвийского депутата Александра Кирштейнса о русской нации.

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Отмечается, что ранее депутат латвийского сейма Кирштейнс заявил, что русской нации якобы нет как таковой. По его мнению, «русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?», - предложила Захарова.

Ранее сообщалось, что пользователи социальных сетей высмеяли скандального латвийского депутата, «прославившегося» резкими высказываниями.