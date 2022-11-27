Жительница Чечни отказалась от объятий Путина

Жительница Чечни отказалась от объятий президента России Владимира Путина во время встречи с матерями военнослужащих, причиной решения стали обычаи ее региона. Фрагмент встречи опубликовал ведущий программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, что глава государства обнимает каждую из участниц встречи, однако жительница Чеченской республики отказывается.
"У нас нельзя целоваться и руку подавать, извините У нас свои обычаи", - заявила участница встречи.
"Я знаю, я знаю. Я скажу [главе Чечни] Рамзану [Кадырову] сейчас, что... Я вас обнимаю", - ответил президент.
Ранее мать добровольца Марина Мигунова назвала "искренней" встречу с Путиным и заявила, что увидела в его глазах поддержку. По словам Мигуновой, в глазах главы государства она увидела переживания и поддержку.
Личная встреча президента Владимира Путина с матерями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции России на Украине, прошла 25 ноября. Она была организована в преддверии Дня матери, празднуемого в стране в последнее воскресенье ноября.