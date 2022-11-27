В Кремле подтвердили разногласия с Турцией по Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в эфире «Россия 1», что Москве удается достичь консенсуса с Анкарой по спорным вопросам путем «напряженных, пусть долгих, но все-таки переговоров». Об этом пишет РБК.
Корреспондент Павел Зарубин спросил у Пескова о том, насколько серьезные противоречия между Россией и Турцией наблюдаются в настоящее время, удастся ли их урегулировать.
Пресс-секретарь президента пояснил, что дипломатам на переговорах в Сочи удалось «купировать и расшить» разногласия с Анкарой, однако в дальнейшем стороны выступали с взаимной критикой выполнения обязательств.
Вместе с тем, отметил Песков, «уровень отношений [с Турцией] и политическая мудрость позволяет нам урегулировать подобные все разногласия не путем конфронтации», а за столом напряженных, длительных, но все же переговоров.
Напомним, что после теракте в центре Стамбула турецкие военные начали операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» на севере Сирии и Ирака.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что она была начата из-за мнимого невыполнения Россией взятых на себя обязательств по очистке севера Сирии от террористов.