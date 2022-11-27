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1 час назад

МИД сообщил о переносе визита Лаврова в Белоруссию

Илья Родин

Проведение совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии, а также рабочий визит главы МИД Сергея Лаврова, запланированные на 27-28 ноября, отложены на неопределенный срок из-за безвременной кончины министра иностранных дел РБ Владимира Макея. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Стало известно о переносе визита Лаврова в Белоруссию
Фото: ТАССТАСС

В МИД РФ уточнили, что «о новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно».

Ранее сообщалось, что в субботу, 26 ноября, скончался от инфаркта глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Владимирович Макей.

Захарова отреагировала на новость о смерти Макея

Его смерть стала неожиданной для родных и близких. По словам окружающих, ничего не предвещало такого исхода. Макей планировал до конца ноября посетить театр, а также провести несколько международных встреч.

Политика,Владимир Макей,Сергей Лавров,МИД России,
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