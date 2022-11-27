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1 час назад

Визит Лаврова в Белоруссию перенесли в связи со смертью Макея

Газета.Ru

Рабочий визит главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, запланированный в Белоруссию 27-28 ноября, переносится в связи со смертью белорусского коллеги Владимира Макея. Об этом сообщает РИА Новости.

Визит Лаврова в Белоруссию перенесли
Фото: ТАССТАСС

В настоящий момент не уточняется, когда теперь состоится поездка российского министра в Белоруссию.

«О новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно», - пояснили в российском МИД.

Также в МИД России выразили соболезнования в связи со смертью белорусского министра Макея. Лавров направил жене своего коллеги телеграмму с соболезнованиями.

Владимир Владимирович Макей скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост главы МИД республики с 20 августа 2012 года. Обстоятельства смерти белорусского дипломата не приводятся. У него остались два сына.

Политика,Владимир Макей,Сергей Лавров,МИД России,
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