Визит Лаврова в Белоруссию перенесли

Рабочий визит главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, запланированный в Белоруссию 27-28 ноября, переносится в связи со смертью белорусского коллеги Владимира Макея. Об этом сообщает РИА Новости.

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В настоящий момент не уточняется, когда теперь состоится поездка российского министра в Белоруссию.

«О новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно», - пояснили в российском МИД.

Также в МИД России выразили соболезнования в связи со смертью белорусского министра Макея. Лавров направил жене своего коллеги телеграмму с соболезнованиями.