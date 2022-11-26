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21 минуту назад

Пригожин отреагировал на объявление в розыск со стороны ФБР

News.ru

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что с позитивом относится к объявлению его в розыск со стороны ФБР и денежному вознаграждению в размере $250 тысяч за любую информацию о нем. Telegram-канал «Кепка Пригожина» процитировал бизнесмена, который сказал о том, что на этом смогут подзаработать много желающих. Предприниматель подчеркнул, что найти его можно в трех местах: на работе, в Донбассе или на зоне.

Пригожин отреагировал на объявление в розыск со стороны ФБР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отношусь к этому (объявлению в розыск. — NEWS.ru) очень позитивно. Представляете, сколько простых людей смогут подзаработать. Да и я сам был бы не прочь. Единственное, что настораживает, они обещают эти деньги уже три года, но, похоже, никому так и не выплатили. Поэтому берегитесь мошенников и не дайте себя обмануть. Задержать меня проще простого, нахожусь либо на работе, либо на Донбассе, либо на зоне, — заявил Пригожин.

Пригожин написал директору ФБР

Ранее на сайте ФБР сообщили о том, что российский бизнесмен разыскивается за его предполагаемую причастность к заговору против США, а также препятствование деятельности Минюста и Госдепа США.

До этого Служба безопасности Украины объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск, свидетельствует база данных спецслужбы. Согласно информации на портале ведомства, ему вменяются две статьи, в том числе «Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая по украинскому УК лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Политика,Евгений Пригожин,Рамзан Кадыров,СБУ,Госдеп США,ФБР,
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