Пригожин отреагировал на объявление в розыск со стороны ФБР

Отношусь к этому (объявлению в розыск. — NEWS.ru) очень позитивно. Представляете, сколько простых людей смогут подзаработать. Да и я сам был бы не прочь. Единственное, что настораживает, они обещают эти деньги уже три года, но, похоже, никому так и не выплатили. Поэтому берегитесь мошенников и не дайте себя обмануть. Задержать меня проще простого, нахожусь либо на работе, либо на Донбассе, либо на зоне, — заявил Пригожин.