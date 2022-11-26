Депутат Туров: Путин разделяет все то, что переживают граждане России

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров прокомментировал итоги встречи президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих – участников СВО.
Он подчеркнул, что эта встреча беспрецедентная, потому что президент разделяет все то, что переживают граждане России.
«Он как национальный лидер из первых уст узнает о проблемах граждан. Это видно на всем протяжении руководства страной Владимира Путина, когда он встречается с различными категориями граждан и через себя пропускает проблемы, это мы видели ранее. И, конечно, сейчас, когда СВО является наверное основной повесткой и темой для всех жителей нашей страны, он встречается с теми людьми, чьи сыновья и мужья защищают нашу страну, и из первых уст узнает в том числе о тех проблемах, которые существуют в рамках проведения СВО», — сказал Туров.
По его словам, президент в реальном времени ежедневно занимается вопросами обеспечения и рассматривает другие вопросы.
«Конечно, это показывает его как человека сопереживающего. Те вопросы, которые поднимались на встрече, является для него крайне важными», — добавил он
Депутат подчеркнул, что из встречи стало понятно, что «крепкий тыл и традиционная семья для нашей страны - это основа обществе, нашей культуры и поддержка наших воинов, которая крайне важна в этот период».
Также он пояснил, что СВО была вынужденной в связи с тем, что происходило в последние годы после государственного переворота на Украины.
«По факту сшивания неонацистских организаций и прихода тех людей к власти, в том числе и в силовых структурах, прихода массовой искаженной идеологи, накачки вооружением Украины, тех программ, которые реализовывали западные страны на территории братской для нас страны, ну и, конечно же, не выполнения официальным Киевом договоренностей повлияли на принятие решения по защите жителей ЛДНР и России, потому что мы понимаем, что на Украине сформировалась «анти-Россия», которая в дальнейшем может угрожать будущему развитию, суверенитету и безопасности нашей страны и наших граждан», — заключил Туров.