Депутат Туров: Путин разделяет все то, что переживают граждане России

«Он как национальный лидер из первых уст узнает о проблемах граждан. Это видно на всем протяжении руководства страной Владимира Путина, когда он встречается с различными категориями граждан и через себя пропускает проблемы, это мы видели ранее. И, конечно, сейчас, когда СВО является наверное основной повесткой и темой для всех жителей нашей страны, он встречается с теми людьми, чьи сыновья и мужья защищают нашу страну, и из первых уст узнает в том числе о тех проблемах, которые существуют в рамках проведения СВО», — сказал Туров.