Путин поговорил с Алиевым

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев второй раз за неделю провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Лидеры обсудили дальнейшие шаги по реализации комплекса трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении. Акцент был сделан «на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе».
Предыдущий разговор Путина и Алиева состоялся 22 ноября.
В среду Владимир Путин прибыл с визитом в Ереван, где участвовал в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.