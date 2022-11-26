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1 час назад

Путин поговорил с Алиевым

Майк Габриелян

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев второй раз за неделю провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин поговорил с Алиевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидеры обсудили дальнейшие шаги по реализации комплекса трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении. Акцент был сделан «на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе».

Предыдущий разговор Путина и Алиева состоялся 22 ноября.

В среду Владимир Путин прибыл с визитом в Ереван, где участвовал в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Политика,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Совет коллективной безопасности,
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