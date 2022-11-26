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51 минуту назад

В Совфеде объяснили попытки исключить Россию из ОБСЕ

Газета.Ru

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что у Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Прим. ред.) нет возможности исключить Россию, но попытки стран Запада Украины будут возобновляться, сообщает РИА Новости.

В Совфеде объяснили попытки исключить Россию из ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет у них возможностей исключить Россию, но они будут их искать", - сказал сенатор.

По его мнению, украинская делегация будет предпринимать попытки оказать давление на страны ЕС в данном вопросе.

Цеков назвал основным источник дестабилизации ситуации "политическую верхушку" Украины.

Ранее член делегации Украины, депутат от президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгения Кравчук заявила, что украинская делегация будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока в ней сохраняется российское представительство.

До этого генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявлял, что министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности приняли совместное заявление, в котором выразили несогласие с решением Польши о недопущении делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совет министров иностранных дел ОБСЕ.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Польша своим решением разрушает систему безопасности в Европе. Она подчеркнула, что ОБСЕ создавалась как дискуссионная площадка для разных государств и политиков с разными взглядами, а польское председательство в настоящее время "фактически уничтожает эту переговорную площадку".

Политика,Станислав Зась,Сергей Цеков,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Верховная Рада,Совет Федерации,ЕС,ОБСЕ,
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