В Совфеде объяснили попытки исключить Россию из ОБСЕ

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что у Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Прим. ред.) нет возможности исключить Россию, но попытки стран Запада Украины будут возобновляться, сообщает РИА Новости.

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"Нет у них возможностей исключить Россию, но они будут их искать", - сказал сенатор.

По его мнению, украинская делегация будет предпринимать попытки оказать давление на страны ЕС в данном вопросе.

Цеков назвал основным источник дестабилизации ситуации "политическую верхушку" Украины.

Ранее член делегации Украины, депутат от президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгения Кравчук заявила, что украинская делегация будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока в ней сохраняется российское представительство.

До этого генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявлял, что министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности приняли совместное заявление, в котором выразили несогласие с решением Польши о недопущении делегации главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совет министров иностранных дел ОБСЕ.