Захарова прокомментировала заявление Польши о «пропавшей» ракете

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с юмором прокомментировала высказывания польских чиновников о «ракетном инциденте».

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Отмечается, что ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал о результатах расследования. Он заявил, что остатки второй ракеты, которая якобы летела в сторону страны, так и не были обнаружены. Он предположил, что она упала на территории соседнего государства.

Захарова предсказала, что в будущем представители НАТО расскажут, что «и [украинский лидер Владимир] Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут».

По ее мнению, они добавят, что президент «стопроцентно имелся, только упал где-то».

Ранее сообщалось, что Захарова призвала Варшаву принести извинения России за резкие высказывания в первые часы после падения ракеты на территорию Польши.