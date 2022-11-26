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15 минут назад

Захарова с юмором прокомментировала высказывания властей Польши о «ракетном скандале»

Илья Родин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с юмором прокомментировала высказывания польских чиновников о «ракетном инциденте».

Захарова прокомментировала заявление Польши о «пропавшей» ракете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал о результатах расследования. Он заявил, что остатки второй ракеты, которая якобы летела в сторону страны, так и не были обнаружены. Он предположил, что она упала на территории соседнего государства.

Захарова предсказала, что в будущем представители НАТО расскажут, что «и [украинский лидер Владимир] Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут».

По ее мнению, они добавят, что президент «стопроцентно имелся, только упал где-то».

Ранее сообщалось, что Захарова призвала Варшаву принести извинения России за резкие высказывания в первые часы после падения ракеты на территорию Польши.

«Такова правда»: Дуда выступил с заявлением по «ракетному инциденту»

Напомним, что 15 ноября 2022 года в районе польско-украинской границы упали две ракеты. Одна из них попала в трактор, поиски останков второй идут до сих пор.

Политика,СВО,Мария Захарова,Анджей Дуда,МИД России,НАТО,
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