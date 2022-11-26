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48 минут назад

Посольство РФ резко ответило США на критику закона об ЛГБТ

Елена Прошина

Российские власти рассматривают критику Соединенных Штатов проекта закона РФ о запрете ЛГБТ-пропаганды как грубое вмешательство в свои внутренние дела, сообщает посольство России в Вашингтоне.

Посольство РФ резко ответило США на критику закона об ЛГБТ
Фото: ТАССТАСС

Дипломаты обратили внимание на критику ряда чиновников США принятого депутатами Госдумы законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной побудить к смене пола, в книгах, кинематографе, рекламе и СМИ.

Посольство отмечает, что Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей, говоря открыто «о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека».

Дипмиссия потребовала от американских властей уважать выбор народа России, «придерживаться нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности».

24 ноября глава американской дипломатии Энтони Блинкен призвал российских депутатов отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Как считает дипломат, закон станет серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТ в России.

Политика,Энтони Блинкен,Госдума,
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